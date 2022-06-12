Представлены судейские записки за 4 раунда боя Тейшейра — Прохазка. Гловер шёл на победу
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В ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре состоялся турнир UFC 275, в главном событии которого встречались представитель Бразилии, чемпион промоушена в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и второй номер дивизиона, чех Иржи Прохазка. Победу в этом противостоянии, добытую на последней минуте заключительного раунда, праздновал Прохазка.
Согласно опубликованным судейским запискам после четырёх раундов преимущество было на стороне бразильского бойца: 38:38, 39:37, 38:37.
Напомним, в соглавном бою турнира чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одолела представительницу Бразилии Тайлу Сантос.
Иржи Прохазка показал олдскульную боксёрскую тренировку:
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