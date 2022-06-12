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Прохазка: я просто выживал. Клянусь, в следующем бою буду другим

Прохазка: я просто выживал. Клянусь, в следующем бою буду другим
Иржи Прохазка
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Чешский боец Иржи Прохазка прокомментировал поражение от бразильца Гловера Тейшейры в главном поединке турнира UFC 275 в Сингапуре.

«Чувствую себя немного усталым. Мне пришлось отдать все 100 процентов. Он очень жёсткий соперник, идти в такое давление, так держать удар в таком возрасте. Это впечатляет. Я недоволен своим выступлением. Честно говоря, я показал ужасный бой. Вы же видели, в нескольких моментах я просто выживал. Мой план… б***, даже не план, моя жизненная позиция – быть доминирующим в бою, а не просто выживающим. Хочу быть охотником. И это будет в моём следующем бою, клянусь, что я буду другим. Я должен драться эффективно, не делать вещи, которые нехороши для меня. Вся эта кровь, жёсткость – это некрасиво. Для вас, может быть, и красиво, вы любите зрелище. Но бойцы хотят драться чисто. Самое главное – я знаю, где совершил ошибки. В подготовке, в жизни. Знаю, что я должен изменить», – сказал Прохазка на пресс-конференции.

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