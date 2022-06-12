Валентина Шевченко ответила на вопрос о съёмках в кино

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко призналась, что хотела бы повторить свой опыт съёмок в кино.

«Я бы хотела [повторить]. Работать с Холли Берри — это потрясающий опыт. Она хороший человек, удивительная актриса, невероятный режиссёр. И я бы хотела продолжить работу в этом направлении. Не вижу ничего сложного делать это между боями. Совмещать эти два занятия вполне реально. Хочу это делать дальше. И знаю, что это никак не будет отвлекать меня от боёв. Не знаю [когда меня пригласят], но я должна вернуться и попросить Холли снять «Удары-2». Думаю, что она не против этого варианта.



Она очень поддерживает движение смешанных единоборств. Она любит контактные виды спорта: бокс, ММА и т.д. И ты видишь, что у неё это искренне. После каждого боя она звонит мне и поздравляет меня. Каждый раз она присылает сообщения с наилучшими пожеланиями. Круто иметь в друзьях такого человека, который любит то, чем ты занимаешься», — сказала Шевченко во время пресс-конференции после UFC 275.

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