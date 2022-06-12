Прохазка вспомнил, что говорил Тейшейре, когда тот бил его в партере
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Чешский боец Иржи Прохазка вспомнил о словах, которые произносил в адрес бразильца Гловера Тейшейры, когда тот наносил по нему удары в партере.
«Говорил: «Очень мило, очень мило. Но недостаточно». Я хотел показать, что в его граунд-энд-паунде недостаточно силы, чтобы финишировать меня. Но, оказалось, достаточно, чтобы посечь меня. Я улыбался, и он тут же посёк меня. Тогда я сказал себе: «Теперь уже не до веселья», — сказал Прохазка на пресс-конференции.
Поединок Прохазки и Тейшейры проходил на турнире UFC 275 и был главным событием спортивного шоу. Бой закончился победой чешского претендента, которую он добыл в пятом раунде, использовав удушающий приём.
Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:
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