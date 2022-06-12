«Она выглядела крупнее». Шевченко призналась, сколько весила перед боем с Сантос

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко высказалась о поединке с бразильянкой Тайлой Сантос на UFC 275, а также назвала свой вес перед этим боем. Отметим, что лимит наилегчайшего веса составляет 125 фунтов (56,7 кг).

«В ММА самое главное — ущерб. Даже когда она забирала мою спину, я не чувствовала никакой опасности. Не было такого: «Бог ты мой, она плотно взяла меня». Более того, она была неактивна в этой позиции, я наносила больше ударов оттуда. И чувствовала её реакцию, ей было больно от этих ударов. В ММА какая бы позиция ни была, ты должен работать оттуда. И вы видели, чем дальше шёл бой, тем больше было ущерба на её лице.

Но что сыграло роль в этом бою — это разница в весе. Вес очень чувствовался. Она была крупной. Не знаю, почему, может быть, из-за структуры расписания на этом турнире, было две ночи, чтобы вернуть вес… Но, когда я прибыла на арену, мой вес был 130 фунтов (58,96 кг. — Прим. «Чемпионата»). Я почти ничего не набрала. А она выглядела крупнее. Поэтому, скорее всего, она была успешнее [чем другие соперницы] в партере.

Столкновение головами? Думаю, что точкой слома было не это. Точкой было, когда она увидела, что соперница давит её, не сдаётся, несмотря ни на что — вот тогда она сломалась. Бой длится 25 минут, это не один какой-то удар, это сумма ударов, которые я наносила весь поединок», — сказала Шевченко на пресс-конференции после UFC 275.

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