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Прохазка ответил, когда и с кем готов провести следующий бой

Прохазка ответил, когда и с кем готов провести следующий бой
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Чешский боец Иржи Прохазка после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой, поделился мыслями о своём следующем поединке.

«Гловер хочет реванш? Неважно, Гловер будет это или Ян. Я смогу подраться до конца года, но точно не в следующем месяце (смеётся). Мне нужно починить лицо. Это был очень жёсткий бой», — сказал Прохазка на пресс-конференции.

Поединок Прохазки и Тейшейры состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 и был главным событием спортивного шоу. Бой закончился победой чешского претендента, которую он праздновал в заключительном раунде, использовав удушающий приём.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:

Не Прохазка победил, а Тейшейра проиграл. Зачем ветеран пожалел Самурая? Не Прохазка победил, а Тейшейра проиграл. Зачем ветеран пожалел Самурая?
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