Прохазка ответил, когда и с кем готов провести следующий бой

Чешский боец Иржи Прохазка после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой, поделился мыслями о своём следующем поединке.

«Гловер хочет реванш? Неважно, Гловер будет это или Ян. Я смогу подраться до конца года, но точно не в следующем месяце (смеётся). Мне нужно починить лицо. Это был очень жёсткий бой», — сказал Прохазка на пресс-конференции.



Поединок Прохазки и Тейшейры состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 и был главным событием спортивного шоу. Бой закончился победой чешского претендента, которую он праздновал в заключительном раунде, использовав удушающий приём.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев: