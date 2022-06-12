Валентина Шевченко ответила, с кем она хотела бы встретиться в следующем бою

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, с кем из соперниц хотела бы сразиться в следующем поединке.



«[Возвращение в легчайший вес] Это то, что я действительно рассматриваю. Но также я должна упомянуть, что в июле состоится очень интересный бой в наилегчайшем дивизионе между двумя сильными бойцами. Это Лорен Мёрфи и Миша Тейт. Считаю, что, если Лорен выиграет бой, тогда она может заполучить реванш со мной, но не сразу. Если Миша выиграет, тогда фанаты получат бой, который все захотят увидеть. Конец года, турнир PPV, главное событие – думаю, это будет очень круто.



В то же время есть ещё одна опция. Это Джулианна (Пенья. — Прим. «Чемпионата») и Аманда (Нуньес. — Прим. «Чемпионата») в легчайшем весе. В этом случае я начну работать над своим телом, чтобы оно стало немного тяжелее. Да, у меня немало опций. Осталось только выбрать», — ответила Шевченко на пресс-конференции после UFC 275.

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