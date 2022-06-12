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Тейшейра обратился к президенту UFC Уайту после поражения в бою с Прохазкой

Тейшейра обратился к президенту UFC Уайту после поражения в бою с Прохазкой
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Бразильский боец смешанных единоборств Гловер Тейшейра разместил новый пост в своих социальных сетях, где предложил устроить реванш с чехом Иржей Прохазкой. В сообщении он обратился к самому Прохазке, а также президенту UFC Дане Уайту.

«Как насчёт реванша?» — написал Гловер.

Напомним, Прохазка и Тейшейра сражались на турнире по смешанным единоборствам UFC 275, который состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск. Их поединок был главным событием спортивного шоу. Противостояние закончилось победой чеха, которую он добыл в заключительном раунде, использовав удушающий приём.

В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула, одолев бразильянку Тайлу Сантос.

Иржи Прохазка показал олдскульную боксёрскую тренировку:

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