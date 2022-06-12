«Критерии подсчёта очков нужно улучшить». Сехудо усомнился в победе Шевченко
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу, одержанную чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко в поединке с представительницей Бразилии Тайлой Сантос.
«Я люблю Валентину и являюсь её поклонником, но критерии подсчёта очков нужно улучшить. Спорт должен быть честным. 49-46?!» — написал Сехудо в своих социальных сетях.
Шевченко и Сантос встречались на турнире UFC 275. Их поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.
Ранее Шевченко рассказала, с кем из соперниц хотела бы сразиться в следующем поединке.
Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:
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