«Иржи, давай сделаем это. Битва за Европу». Блахович вызвал Прохазку на бой
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович разместил новый пост в своих социальных сетях, предложив чеху Ирже Прохазке устроить очный поединок.
«Иржи, давай сделаем это! Битва за Европу. Крупнейший бой в истории континента», — написал Блахович.
Напомним, в последнем бою Прохазка встречался с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой. Их поединок состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре на турнире UFC 275 и являлся главным событием спортивного мероприятия. Победу в этом противостоянии, добытую на последней минуте заключительного раунда, праздновал Прохазка.
Блахович в последнем поединке одолел представителя Австрии Александара Ракича.
Иржи Прохазка показал олдскульную боксёрскую тренировку:
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