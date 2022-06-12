«Чёрт, они отправили эти карточки до боя?» Дерек Брансон отреагировал на победу Шевченко
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Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в средней весовой категории, высказался о победе чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, которую она одержала в поединке с Тайлой Сантос из Бразилии.
«Чёрт, они отправили эти карточки ещё до боя? Но поединок получился хорошим», — написал Брансон.
Шевченко и Сантос сражались на турнире UFC 275. Их бой продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей праздновала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.
Ранее на победу Шевченко отреагировал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.
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