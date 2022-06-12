Тайла Сантос получила перелом орбитальной кости в бою с Шевченко на UFC 275
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Бойцу женского наилегчайшего веса (до 57 кг), бразильянке Тайле Сантос потребуется операция после чемпионского поединка с Валентиной Шевченко, который состоялся сегодня, 12 июня, на турнире UFC 275 в Сингапуре.
Напомним, в третьем раунде соперницы столкнулись головами, после чего у Сантос заплыл правый глаз. У спортсменки диагностирован перелом орбитальной кости.
«У нас было два варианта. Сделать операцию здесь, но в таком случае неясно, сколько нам придётся здесь оставаться и как быстро будет проходить восстановление. Или же подождать две недели, пока спадёт опухоль, и затем лечь под нож. Врачи уже сказали, что перелёт домой не станет проблемой», – приводит слова менеджера Сантос издание MMA Fighting.
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