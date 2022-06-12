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Видео: бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортировали из России

Видео: бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортировали из России
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Бойца ММА Саймумина Мадиева депортировали из России в Таджикистан. На видео спортсмена в сопровождении судебных приставов доставляют в аэропорт Домодедово.

Напомним, Мадиев прославился полгода назад, когда ролик с ним стал популярным в видеосервисе TikTok. Видео из спортзала «Москва, метро Люблино, работаем» набрал десятки миллионов просмотров.

26 мая Мадиев был арестован полицейскими из-за отсутствия регистрации, после чего Лефортовский суд осудил его по статье о нарушении правил миграционного учёта.

Мадиев — далеко не первый боец ММА, который из-за нарушения миграционных правил будет депортирован из России. Ранее из России депортировали Чоршанбе Чоршанбиева, которого уличили в многочисленных нарушениях ПДД.

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Бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортируют из России в Таджикистан
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