Видео: бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортировали из России

Бойца ММА Саймумина Мадиева депортировали из России в Таджикистан. На видео спортсмена в сопровождении судебных приставов доставляют в аэропорт Домодедово.

Напомним, Мадиев прославился полгода назад, когда ролик с ним стал популярным в видеосервисе TikTok. Видео из спортзала «Москва, метро Люблино, работаем» набрал десятки миллионов просмотров.

26 мая Мадиев был арестован полицейскими из-за отсутствия регистрации, после чего Лефортовский суд осудил его по статье о нарушении правил миграционного учёта.

Мадиев — далеко не первый боец ММА, который из-за нарушения миграционных правил будет депортирован из России. Ранее из России депортировали Чоршанбе Чоршанбиева, которого уличили в многочисленных нарушениях ПДД.