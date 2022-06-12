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«Годы идут, а мы молодеем!» Пётр Ян опубликовал новый пост

«Годы идут, а мы молодеем!» Пётр Ян опубликовал новый пост
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) российский боец Пётр Ян опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Годы идут, а мы молодеем! Однажды девятилетний сын Эйнштейна спросил отца:
— Папа, почему, собственно, ты так знаменит?
Эйнштейн рассмеялся, задумался, а потом объяснил:
— Видишь ли, когда слепой жук ползёт по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут, мне же посчастливилось заметить это (P. S. Путь – это и есть смысл)», – написал Пётр.

Фото: из личного архива Петра Яна

Ранее Ян прокомментировал победу чемпионки UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко над бразильянкой Тайлой Сантос, поединок которых прошёл на турнире UFC 275 в Сингапуре. После боя стало известно, что Сантос потребуется операция из-за перелома орбитальной кости.

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