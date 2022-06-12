Конор Макгрегор обратился к Иржи Прохазке после его победы над Тейшейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор обратился к чешскому бойцу полутяжёлого веса (до 93 кг) Иржи Прохазке, сегодня, 12 июня, на турнире UFC 275 в Сингапуре одержавшему досрочную победу над бразильским ветераном Гловером Тейшейрой.

Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации. После боя Тейшейра, в октябре готовящийся отпраздновать 43-летие, заявил, что рассчитывает на реванш.

«И первый из Чешской Республики! Чемпион UFC! Неукротимый самурай Иржи Прохазка! Что за бой! Что за выступление! Огромные поздравления, Чехия», – написал Макгрегор в социальных сетях.

Ранее на победу Прохазки эмоционально отреагировал президент UFC Дана Уайт.