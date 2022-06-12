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Даниэль Дюбуа: теперь Диллиан Уайт и Джозеф Паркер в моём списке

Даниэль Дюбуа: теперь Диллиан Уайт и Джозеф Паркер в моём списке
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Новый регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе, британский боксёр Даниэль Дюбуа назвал приоритетных соперников после досрочной победы над американцем Тревором Брайаном.

Напомним, сегодня, 12 июня, Дюбуа нокаутировал Брайана в четвёртом раунде, нанеся ему дебютное поражение в карьере. Поединок состоялся в Майами (США).

«Теперь мы можем устраивать большие бои. Дайте их всех, я готов. Так я стану лучшим бойцом. Никакого неуважения к Брайану, но я был фаворитом, его «нолик» должен был уйти.

Люди говорят, что ты выходишь на новый уровень, когда становишься чемпионом мира. Так что теперь мне нужны такие имена, как Диллиан Уайт и Джозеф Паркер, они все в моём списке», – сказал боец после выступления.

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