Даниэль Дюбуа: теперь Диллиан Уайт и Джозеф Паркер в моём списке

Новый регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе, британский боксёр Даниэль Дюбуа назвал приоритетных соперников после досрочной победы над американцем Тревором Брайаном.

Напомним, сегодня, 12 июня, Дюбуа нокаутировал Брайана в четвёртом раунде, нанеся ему дебютное поражение в карьере. Поединок состоялся в Майами (США).

«Теперь мы можем устраивать большие бои. Дайте их всех, я готов. Так я стану лучшим бойцом. Никакого неуважения к Брайану, но я был фаворитом, его «нолик» должен был уйти.

Люди говорят, что ты выходишь на новый уровень, когда становишься чемпионом мира. Так что теперь мне нужны такие имена, как Диллиан Уайт и Джозеф Паркер, они все в моём списке», – сказал боец после выступления.