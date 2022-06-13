Экс-чемпион: Головкин вернётся в средний вес после того, как опять проиграет Канело

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгия заявил о желании встретиться с действующим объединённым чемпионом в среднем весе (до 72,2 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным.

Как ожидается, 17 сентября в США Головкин завершит трилогию с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я бы хотел подраться с Геннадием, и я не верю в то, что он победит Канело. Мне не за что будет мстить. Канело через многое прошёл во втором среднем весе. Не думаю, что Геннадий побьёт его там.

Считаю, что Геннадий вернётся в средний вес после того, как опять проиграет Канело. У него есть два титула, и я всегда хотел сразиться с ним. Это огромная возможность и отличное событие, если мы договоримся», – приводит слова Мунгии издание BoxingScene.