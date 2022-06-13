Судья UFC Марк Годдард объяснил лёгкие постукивания Прохазки по Тейшейре на UFC 275
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Известный в прошлом судья UFC Марк Годдард высказался о лёгких постукиваниях Иржи Прохазки по Гловеру Тейшейере, которые были похожи на сигнал о сдаче, в титульном бою в полутяжёлом весе на UFC 275.
«Лол. Иржи на самом деле подразнивал и подбадривал своего соперника! Я заметил, как он делал это пару раз за бой и это была действительно рискованная игра. Но мне совершенно ясно, чего он этим добивался. Прошедший бой – это невероятный подвиг со стороны обоих бойцов», — приводит слова Годдарда MMA Fighting.
Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев.
Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации. После боя Тейшейра, в октябре готовящийся отпраздновать 43-летие, заявил, что рассчитывает на реванш.
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