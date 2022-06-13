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Тейшейра: я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно

Тейшейра: я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно
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Бразильский боец смешанных единоборств Гловер Тейшейра после поражения от чеха Иржи Прохазки обратился к своим поклонникам в социальных сетях.

«Я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Мы получили небольшой удар. Его рука оказалась у шеи, а я уже был очень уставшим. Мне нужно было повернуться, но сейчас уже поздно сокрушаться. Давайте будем двигаться дальше. Спасибо всем, кто болел за меня. Я в полном порядке, у меня всего несколько ссадин, но я готов идти вперёд», — сказал Тейшейра.

Бой Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры проходил в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре. Поединок закончился победой чешского бойца, который в последнем раунде провёл удушающий приём.

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