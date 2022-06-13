Тейшейра: я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Гловер Тейшейра после поражения от чеха Иржи Прохазки обратился к своим поклонникам в социальных сетях.
«Я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Мы получили небольшой удар. Его рука оказалась у шеи, а я уже был очень уставшим. Мне нужно было повернуться, но сейчас уже поздно сокрушаться. Давайте будем двигаться дальше. Спасибо всем, кто болел за меня. Я в полном порядке, у меня всего несколько ссадин, но я готов идти вперёд», — сказал Тейшейра.
Бой Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры проходил в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре. Поединок закончился победой чешского бойца, который в последнем раунде провёл удушающий приём.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
12:25
-
12:09
-
10:58
-
10:12
-
09:37
-
07:46
-
02:40
-
02:30
-
00:44
-
00:15
- 12 июня 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:05
-
22:30
-
22:30
-
22:12
-
21:58
-
21:14
-
20:18
-
20:02
-
19:51
-
19:04
-
18:23
-
18:05
-
17:48
-
16:51
-
15:28
-
15:00
-
14:08
-
13:34
-
13:17
-
13:00
-
12:25
-
12:18
-
12:07
Партнерский контент