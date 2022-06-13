Фергюсон гневно обрушился на Уайта из-за фейковой цитаты о Хабибе

Американский боец ММА Тони Фергюсон грубо прокомментировал слова, которые приписывают президенту UFC Дане Уайту. При этом речь идёт о фейковой цитате, этих слов президент UFC никогда не говорил.



Фергюсон остался недоволен следующими словами. «Хабиб избегал праймового Тони годами. Но теперь Тони уже фактически смылся, его нет. Поэтому есть шанс, что Хабиб с ним подерётся». В ответ на это Фергюсон выдал гневную тираду у себя в соцсетях.



«Смылся?! Дана Уайт! Я покажу тебе, кто смылся! Я просто взбешён», — написал Фергюсон.



Многие пользователи указали американскому бойцу на то, что речь идёт о фальшивой цитате. Тем не менее Тони пока так и не удалил свои слова.

Последним соперником Фергюсона был американец Майкл Чендлер. Тони уступил техническим нокаутом.