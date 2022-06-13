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Пулев: Джошуа ничего особенного не представляет, Усик нокаутирует его

Пулев: Джошуа ничего особенного не представляет, Усик нокаутирует его
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Болгарский боксёр-тяжеловес Кубрат Пулев поделился мнением о реванше украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Пулев полагает, что Усик вновь одержит победу, только на этот раз не решением судей, а с помощью нокаута. Болгарин провёл бой с Джошуа в 2020 году, тогда британец победил нокаутом в девятом раунде.

«Думаю, что в реванше Усик нокаутирует его, Джошуа ничего особенного из себя не представляет. Да, я проиграл ему, но не был хорошо готов. Конечно, это моя вина. Такой была ситуация. Сейчас во мне гораздо больше силы и энергии. Здоровье — самое главное», — цитирует Пулева IFL TV.

Бой-реванш Усика и Джошуа должен состояться в августе в Саудовской Аравии. Украинский боксёр нанёс лишь второе поражение в карьере британца. Ранее Джошуа в июне 2019 года сенсационно уступил мексиканцу Энди Руису. В дальнейшем он в реванше одержал победу.

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