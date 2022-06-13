Чейл Соннен: Тейшейра — Прохазка — лучший бой в полутяжёлом весе, который я видел

Бывший боец UFC Чейл Соннен высоко оценил титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретились чех Иржи Прохазка и бразилец Гловер Тейшейра. Поединок завершился победой Прохазки удушающим приёмом в пятом раунде.



«Думаю, что Гловер был всего в 30 секундах от победы в этом невероятном поединке. Это лучший бой в полутяжёлом весе, который я когда-либо видел. Разве кто-то с этим не согласен? Я видел много хороших поединков. Раньше лучшим был первый бой Густафссона и Джонса. А теперь Тейшейра — Прохазка — лучший поединок в полутяжёлом весе, который я когда-либо видел», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Ожидается, что следующим соперником Прохазки теперь станет польский боец Ян Блахович.