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Фото: Энтони Джошуа похвастался впечатляющей формой перед реваншем с Усиком

Фото: Энтони Джошуа похвастался впечатляющей формой перед реваншем с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа похвастался актуальной формой в социальных сетях.

«Дождливые ночи могут стать ясными днями», – написал боец.

Фото: их личного архива Энтони Джошуа

Фото: их личного архива Энтони Джошуа

Джошуа не дрался с сентября прошлого года, когда на футбольном стадионе в Тоттенхэме (Великобритания) уступил единогласным решением судей бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), украинцу Александру Усику, и лишился трёх из четырёх основных поясов. Для 32-летнего Энтони это поражение стало вторым в карьере.

Напомним, Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сообщил, что реванш бойцов состоится в августе на Ближнем Востоке. Прогнозом на этот поединок уже поделился бывший соперник британца Кубрат Пулев.

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