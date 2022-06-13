Энтони Джошуа покинул телеканал Sky Sports и подписал долгосрочное соглашение с DAZN

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа подписал долгосрочное соглашение со стримминг-сервисом DAZN. Об этом компания официально сообщила в социальных сетях.

Напомним, в последние годы поединки британца эксклюзивно транслировались на телеканале Sky Sports.

Джошуа не дрался с сентября прошлого года, когда на футбольном стадионе в Тоттенхэме (Великобритания) уступил единогласным решением судей бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), украинцу Александру Усику и лишился трёх из четырёх основных поясов. Для 32-летнего Энтони это поражение стало вторым в карьере. Ожидается, что реванш с Усиком состоится в августе на Ближнем Востоке и будет показываться на DAZN PPV.