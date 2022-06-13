Хэйни — о Райане Гарсии: не могу воспринимать его серьёзно, он слишком много болтает

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), непобеждённый американец Дэвин Хэйни по-прежнему считает маловероятным поединок со звёздным соотечественником и бывшим соперником по любительскому рингу Райаном Гарсией.

«Если честно, я не воспринимаю Райана Гарсию серьёзно. Он слишком много болтает. Парень сказал, что подерётся с Пакьяо, но этого не произошло. Поэтому я просто не могу считаться с ним.

Этот чувак становился моим обязательным претендентом уже два или три раза, но мы так и не подрались. Я же всегда вызывал на бой лучших, и когда у меня появился шанс, я ухватился за него», – приводит слова бойца издание BoxingScene.

Ранее промоутер Василия Ломаченко, Боб Арум, заявил о желании свести его с Хэйни.