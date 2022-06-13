Хэйни — о Райане Гарсии: не могу воспринимать его серьёзно, он слишком много болтает
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), непобеждённый американец Дэвин Хэйни по-прежнему считает маловероятным поединок со звёздным соотечественником и бывшим соперником по любительскому рингу Райаном Гарсией.
«Если честно, я не воспринимаю Райана Гарсию серьёзно. Он слишком много болтает. Парень сказал, что подерётся с Пакьяо, но этого не произошло. Поэтому я просто не могу считаться с ним.
Этот чувак становился моим обязательным претендентом уже два или три раза, но мы так и не подрались. Я же всегда вызывал на бой лучших, и когда у меня появился шанс, я ухватился за него», – приводит слова бойца издание BoxingScene.
Ранее промоутер Василия Ломаченко, Боб Арум, заявил о желании свести его с Хэйни.
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