Промоутер Джошуа — о подготовке к реваншу с Усиком: никогда не видел его таким уверенным

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, поддержал его в преддверии подготовки к ожидаемому реваншу с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас Энтони Джошуа настолько уверен в себе, никогда не видел его таким. Мы все искренне верим в то, что он побьёт Александра Усика, а Роберт Гарсия (американский тренер. – Прим. «Чемпионата») станет отличным дополнением к его команде.

Я разговаривал с ним вчера вечером, и он наконец-то по-настоящему озадачился тем, почему так повёл себя в первом бою. Ещё долгое время, уже проигрывая бой, он чувствовал, что способен победить. Зачем было так драться?» – приводит слова функционера издание The Sun.

Ранее Джошуа похвастался актуальной формой.