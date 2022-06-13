Промоутер Джошуа — о подготовке к реваншу с Усиком: никогда не видел его таким уверенным
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, поддержал его в преддверии подготовки к ожидаемому реваншу с украинцем Александром Усиком.
«Сейчас Энтони Джошуа настолько уверен в себе, никогда не видел его таким. Мы все искренне верим в то, что он побьёт Александра Усика, а Роберт Гарсия (американский тренер. – Прим. «Чемпионата») станет отличным дополнением к его команде.
Я разговаривал с ним вчера вечером, и он наконец-то по-настоящему озадачился тем, почему так повёл себя в первом бою. Ещё долгое время, уже проигрывая бой, он чувствовал, что способен победить. Зачем было так драться?» – приводит слова функционера издание The Sun.
Ранее Джошуа похвастался актуальной формой.
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