Прохазка хочет провести защиту титула UFC в 2022 году

Чешский боец ММА Иржи Прохазка, ставший новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе, признался, что хотел бы провести первую защиту титула в 2022 году.



«Я хотел бы провести ещё один бой в этом году. Но точно не в следующем месяце, мне нужно подлатать лицо. В пятом раунде я думал, что делаю недостаточно, чтобы финишировать его. Я бил, попадал, расстреливал его ударами, но он продолжал драться. Мне нужно поработать над этим. Мне нужно поработать над своими ударами, чтобы они стали более смертоносными. Перед пятым раундом я думал, что мне нужно победить досрочно. Это был очень тяжёлый поединок. Нужно быть готовым ко всему», — рассказал Прохазка на пресс-конференции после турнира.



Прохазка одержал досрочную победу, «задушив» Тейшейру в пятом раунде. Ожидается, что следующим соперником чеха станет Блахович, который ранее был чемпионом UFC в этой весовой категории.