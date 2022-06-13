Прохазка хочет провести защиту титула UFC в 2022 году

Чешский боец ММА Иржи Прохазка, ставший новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе, признался, что хотел бы провести первую защиту титула в 2022 году.
«Я хотел бы провести ещё один бой в этом году. Но точно не в следующем месяце, мне нужно подлатать лицо. В пятом раунде я думал, что делаю недостаточно, чтобы финишировать его. Я бил, попадал, расстреливал его ударами, но он продолжал драться. Мне нужно поработать над этим. Мне нужно поработать над своими ударами, чтобы они стали более смертоносными. Перед пятым раундом я думал, что мне нужно победить досрочно. Это был очень тяжёлый поединок. Нужно быть готовым ко всему», — рассказал Прохазка на пресс-конференции после турнира.
Прохазка одержал досрочную победу, «задушив» Тейшейру в пятом раунде. Ожидается, что следующим соперником чеха станет Блахович, который ранее был чемпионом UFC в этой весовой категории.
- 13 июня 2022
-
21:32
-
21:16
-
20:49
-
20:43
-
19:57
-
19:56
-
19:18
-
18:59
-
17:59
-
17:47
-
16:54
-
15:47
-
14:18
-
12:25
-
12:09
-
10:58
-
10:12
-
09:37
-
07:46
-
02:40
-
02:30
-
00:44
-
00:15
- 12 июня 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:05
-
22:30
-
22:30
-
22:12
-
21:58
-
21:14
-
20:18
-
20:02
-
19:51
-
19:04