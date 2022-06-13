Энтони Джошуа стал акционером DAZN после подписания контракта

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа получит не только гонорары за бои после подписания долгосрочного соглашения со стриминг-сервисом DAZN, о котором стало известно сегодня, 13 июня.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, Джошуа также стал акционером, советником и амбассадором DAZN. В качестве советника он присоединится к группе, отвечающей за развитие бренда.

«Меня привлекла позиция DAZN и их страсть к новшествам. Они занимают лидирующие позиции в области спортивного вещания и будущего спортивных трансляций. И я действительно рассчитываю на долгое и продуктивное партнёрство», – приводит слова Джошуа журналист.

Ожидается, что Энтони вернётся на ринг в августе. Британец проведёт реванш с украинцем Александром Усиком.