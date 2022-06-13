Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Команда российского боксёра оспорила организацию боя Тима Цзю и Джермелла Чарло

Команда российского боксёра оспорила организацию боя Тима Цзю и Джермелла Чарло
Комментарии

Команда обязательного претендента по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Бахрама Муртазалиева оспорила организацию поединка между абсолютным чемпионом американцем Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.

Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO), по версии которой Цзю и является претендентом, санкционировала поединок с Чарло, обязав команды договориться к 20 июня.

«Существует контракт Джермелла Чарло на бой с Бахрамом Муртазалиевым, и сейчас всё выглядит так, что WBO пытаются вмешаться. Джермелл Чарло и его промоутеры дали определённые письменные обещания ради организации реванша Чарло – Кастаньо. Чарло согласился с тем, что у него будет 10 дней на то, чтобы отказаться от титула или согласиться на бой с Бахрамом, обязательным претендентом по версии IBF», – приводит слова представителя россиянина издание BoxingScene.

На счету 29-летнего Бахрама Муртазалиева 20 побед и ни одного поражения, 15 побед нокаутом.

Новость по теме
Инсайдер: Тим Цзю и Джермелл Чарло достигли соглашения о бое
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022