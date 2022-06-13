Видео: Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка триумфально вернулся на родину после завоевания титула.

Напомним, на минувших выходных в Сингапуре, в главном бою турнира UFC 275, Прохазка победил удушающим приёмом в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру и стал новым лидером дивизиона.

В интервью после боя Прохазка заявил, что остался недоволен своим выступлением, и признался, что несколько раз ему пришлось перейти в режим выживания по ходу встречи. По словам чеха, он готов провести ещё один бой в 2022 году. Тейшейра же после поражения обратился к президенту организации Дане Уайту, заявив, что рассчитывает на реванш.

Ранее мнением о поединке поделился глава UFC Дана Уайт.