Видео: Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка триумфально вернулся на родину после завоевания титула.
Напомним, на минувших выходных в Сингапуре, в главном бою турнира UFC 275, Прохазка победил удушающим приёмом в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру и стал новым лидером дивизиона.
В интервью после боя Прохазка заявил, что остался недоволен своим выступлением, и признался, что несколько раз ему пришлось перейти в режим выживания по ходу встречи. По словам чеха, он готов провести ещё один бой в 2022 году. Тейшейра же после поражения обратился к президенту организации Дане Уайту, заявив, что рассчитывает на реванш.
Ранее мнением о поединке поделился глава UFC Дана Уайт.
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