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Ронда Роузи рассказала, ради какого боя она готова вернуться в MMA

Ронда Роузи рассказала, ради какого боя она готова вернуться в MMA
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Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи заявила, что готова вернуться в октагон ради боя с Джиной Карано.

«Я говорила миллион раз. Джина Карано — именно из-за неё я пришла в единоборства, за это я всегда буду ей благодарна. Если она вдруг скажет: «Ронда, давай подерёмся», то я соглашусь. Если она предложит побороться на заднем дворе, то я тоже не откажусь. Это знак уважения. С Джиной я готова драться где угодно и когда угодно», — приводит слова Роузи MMAJunkie.

34-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.

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