Энтони Смит — о бое Прохазки и Тейшейры: их суммарный IQ даже не был двузначным

Американский ветеран UFC и бывший претендент на титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) Энтони Смит отреагировал на результат чемпионского поединка между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на минувших выходных в Сингапуре.

Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.

«Если честно, то я считаю, что это были их худшие выступления в жизни. Правда, Гловер впервые выглядел постаревшим. Это был не тот Гловер, с которым встречался я. И не тот, с которым встречался Тиаго Сантос. Я не знаю этого парня, но, к счастью для него, Прохазка также показал худшее выступление.

Они принимали ужасные решения. Если сложить их IQ во время боя, то он даже не был двузначным. Они вообще не пытались думать во время боя», – приводит слова Смита издание MMA Fighting.