Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок против бойца MMA

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.



Бой запланирован на сентябрь и пройдёт в рамках ивента Rizin в Японии. Поединок будет транслироваться на Rizin Fight Pass. Более подробная информация будет объявлена дополнительно.



Для Мейвезера это уже четвёртый выставочный бой. Ранее Флойд проводил поединки с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. На его счету 50 боёв в профессиональной карьере, в которых Флойд одержал 50 побед.



Микуру Асакура последние 12 поединков провёл в Rizin. В 2022 году японец не участвовал в боях.