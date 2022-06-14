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Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок против бойца MMA

Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок против бойца MMA
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.

Бой запланирован на сентябрь и пройдёт в рамках ивента Rizin в Японии. Поединок будет транслироваться на Rizin Fight Pass. Более подробная информация будет объявлена дополнительно.

Для Мейвезера это уже четвёртый выставочный бой. Ранее Флойд проводил поединки с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. На его счету 50 боёв в профессиональной карьере, в которых Флойд одержал 50 побед.

Микуру Асакура последние 12 поединков провёл в Rizin. В 2022 году японец не участвовал в боях.

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