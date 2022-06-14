Дастин Порье предложил дату возвращения в октагон
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье предположил дату своего возможного возвращения в октагон.
«20 августа?», — написал Порье в одной из своих социальных сетей.
Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.
Ранее Тони Фергюсон выражал желание провести бой с Порье и сообщил, что даст знать, когда будет готов к поединку.
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