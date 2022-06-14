Миша Тейт оценила свои шансы в поединке с Валентиной Шевченко
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Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тейт высказалась о возможном бое с Валентиной Шевченко.
«Сантос боролась с Шевченко и это то, о чём я говорю постоянно. Мы уже знаем, что те, кто решает биться с Валентиной, заканчивают не лучшим образом. Но мы можем также вспомнить поединок с Джулианной Пеньей. Она сбивала Шевченко с ног и я тоже могла бы это сделать. Я в состоянии сделать бой более интересным. Другие бойцы слишком робко ведут себя с Шевченко. И я в предвкушении поединка», — приводит слова Тейт Bjpenn.
Валентина Шевченко в рамках UFC 275 одержала победу над четвёртым номером рейтинга Тайлой Сантос раздельным решением судей и в седьмой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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