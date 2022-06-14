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Тренер Джошуа рассказал о подготовке к бою с Усиком

Тренер Джошуа рассказал о подготовке к бою с Усиком
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Роберт Гарсия, новый тренер Энтони Джошуа, рассказал о том, как идёт подготовка бойца к реваншу с Александром Усиком.

«В прошлый раз у Энтони были неправильные инструкции. Он относится к типу бойцов, которые слушают свой угол и то, что ему подсказывали, было совершенно неправильно. Но сейчас он счастлив нашей совместной работе. Люди критиковали моё приглашение, говорили, что у меня нет опыта с тяжеловесами. Однако моя работа — прийти, направить, дать советы и продумать план. Энтони прислушивается к нам, он голоден до победы и хочет это сделать», — сказал Гарсия в интервью для IFL TV.

Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.

Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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