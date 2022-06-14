Промоутер рассказал, когда может состояться следующий бой Фьюри

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, уверен в том, что бой с Тайсоном Фьюри всё ещё возможен.



«Думаю, что бой между Энтони и Фьюри ещё состоится. По сей день меня спрашивают о том, когда будет этот поединок? Он сначала должен выйти с Усиком. Конечно, никому не хочется терпеть поражения одно за другим, но Усик тоже, возможно, номер один прямо сейчас.



Проиграть Александру не страшно. Это не повлияет на возможный бой Фьюри. Но думаю, что если Энтони одержит победу над Усиком, то мы автоматически получим поединок с Тайсоном в декабре. Возможно, это бой всех времён», — цитирует Хирна RingNews24.



Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом. Бой завершился победой Тайсона, который во второй раз подряд защитил титул WBC.

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