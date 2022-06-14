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«На улице духота, но калории жечь надо». Ян устроил пробежку по пляжу в Дубае

«На улице духота, но калории жечь надо». Ян устроил пробежку по пляжу в Дубае
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) и действующий первый номер рейтинга российский боец Пётр Ян продолжает поддерживать форму в межсезонье.

«На улице духота, но калории жечь надо», – сказал боец в видео, опубликованном в социальных сетях, во время пробежки по пляжу в Дубае (ОАЭ).

Ранее Ян сообщил в эксклюзивном интервью «Чемпионату», что может провести поединок в августе-сентябре против пятого номера рейтинга легчайшего веса эквадорца Марлона Веры. В своём последнем выступлении на турнире UFC 275 в апреле Пётр уступил раздельным судейским решением в реванше с американцем Алджэмейном Стерлингом, за год до этого отобравшим у него пояс из-за дисквалификации (запрещённый удар коленом).

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