Фёдор Емельяненко избран на пост президента Союза ММА России
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Российский боец тяжёлого веса Фёдор Емельяненко избран подавляющим большинством голосов президентом Союза ММА России, сообщает издание ТАСС.
Емельяненко выдвинулся на пост главы организации во время внеочередной отчётно-выборной конференции, несмотря на то что изначально свою кандидатуру не предлагал.
Напомним, с 2018 года Союз ММА России возглавлял Радмир Габдуллин. Емельяненко же до марта текущего года занимал должность председателя наблюдательного совета организации.
45-летний Фёдор не выступал с октября 2021 года, когда на турнире Bellator 269, состоявшемся в Москве, нокаутировал в первом раунде американского ветерана Тимоти Джонсона. Ранее в интервью боец рассказал, где и с кем может пройти его прощальный поединок.
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