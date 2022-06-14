«Это тяжело». Ф. Емельяненко прокомментировал назначение главой Союза ММА России

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, ранее избранный на пост президента Союза ММА России, прокомментировал своё назначение.

«Это тяжело», – сказал Емельяненко в интервью журналистам.

Напомним, с 2018 года Союз ММА России возглавлял Радмир Габдуллин. Емельяненко же до марта текущего года занимал должность председателя наблюдательного совета организации.

45-летний Фёдор не выступал с октября 2021 года, когда на турнире Bellator 269, состоявшемся в Москве, нокаутировал в первом раунде американского ветерана Тимоти Джонсона. Ранее в интервью боец рассказал, где и с кем может пройти его прощальный поединок. По словам Фёдора, он бы хотел провести реванш с американцем Райаном Бейдером.