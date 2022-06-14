«Это тяжело». Ф. Емельяненко прокомментировал назначение главой Союза ММА России
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, ранее избранный на пост президента Союза ММА России, прокомментировал своё назначение.
«Это тяжело», – сказал Емельяненко в интервью журналистам.
Напомним, с 2018 года Союз ММА России возглавлял Радмир Габдуллин. Емельяненко же до марта текущего года занимал должность председателя наблюдательного совета организации.
45-летний Фёдор не выступал с октября 2021 года, когда на турнире Bellator 269, состоявшемся в Москве, нокаутировал в первом раунде американского ветерана Тимоти Джонсона. Ранее в интервью боец рассказал, где и с кем может пройти его прощальный поединок. По словам Фёдора, он бы хотел провести реванш с американцем Райаном Бейдером.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
19:53
-
19:17
-
18:54
-
18:39
-
18:16
-
17:47
-
17:28
-
16:07
-
14:54
-
14:47
-
12:46
-
12:03
-
10:51
-
10:30
-
10:12
-
10:11
-
09:37
-
00:58
-
00:39
-
00:20
-
00:01
- 13 июня 2022
-
23:30
-
23:17
-
22:51
-
21:58
-
21:32
-
21:16
-
20:49
-
20:43
-
19:57
-
19:56
-
19:18
-
18:59
-
17:59
-
17:47
Партнерский контент