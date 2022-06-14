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Менеджер: Камару Усман побьёт Прохазку, Блаховича и Тейшейру

Менеджер: Камару Усман побьёт Прохазку, Блаховича и Тейшейру
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) и лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана, отреагировал на результат чемпионского поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на минувших выходных в Сингапуре.

Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.

«Только что пересмотрел поединок за титул полутяжёлого веса UFC. И я верю в то, что Камару Усман побьёт Иржи, Яна и Гловера. Никакого трэш-тока, всё серьёзно.
Камару не должен был находиться там, где он сейчас, но он король», – написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Ранее в интервью Тейшейра пожаловался на тяжёлую весосгонку перед боем с Прохазкой.

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