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Фёдор Емельяненко отреагировал на слухи о проведении боя в лиге Хабиба

Фёдор Емельяненко отреагировал на слухи о проведении боя в лиге Хабиба
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Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что не ведёт переговоров о поединке в лиге экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Ранее Хабиб провёл встречу с президентом промоушена Bellator Скоттом Кокером, на которой планировалось обсудить возможный бой Фёдора и бразильца Джуниора дос Сантоса.

«Переговоров не было. Не знаю, почему Хабиб сказал так, но со мной никто не связывался. Я также говорил со Скоттом», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко:

Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео
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