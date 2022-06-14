Теренс Кроуфорд готов сразиться с Джермаллом Чарло в промежуточном весе
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Чемпион мира в трёх весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд обратился в социальных сетях к чемпиону WBC в среднем весе (до 72,6 кг) и соотечественнику Джермаллу Чарло.
Напомним, Кроуфорд, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), неоднократно заявлял о желании сразиться с лидером первого среднего веса (до 69,9 кг) и братом-близнецом Джермалла – Джермеллом Чарло.
«Джермалл Чарло, ты бы спустился ко мне в 69,9 кг. Братан, я знаю, ты бы сделал это, я верю. Но твой брат всё ещё ведёт себя как девчонка», – написал Теренс.
Ранее стало известно, что команда российского боксёра Бахрама Муртазалиева подала протест против организации поединка между Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.
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