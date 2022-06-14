«Хочешь драться – позвони». Рой Джонс ответил на критику Кличко за связь с Россией
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Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга pound-for-pound, легендарный американец Рой Джонс-младший ответил на критику украинского супертяжеловеса и экс-чемпиона Владимира Кличко, ранее обвинившего его в связи с Россией.
«Многие до сих пор с ума сходят. Кличко пытается утянуть меня в политику, но я не имею никакого отношения к политике. Я могу сказать: «Послушай, я не знаю, что ты там говоришь, но если ты хочешь драться, то можешь мне позвонить».
Почему ты нацелился на меня? Я не имею к этому никакого отношения. У меня есть знакомые, причастные к обеим сторонам, и я никого не хочу видеть на войне. Ломаченко — один из моих любимцев», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу ES News.
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