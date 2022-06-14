Дэниел Джейкобс: Бивол побьёт Канело в реванше

Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) и бывший соперник мексиканского чемпиона в четырёх весовых категориях Сауля Альвареса, американец Дэниел Джейкобс оценил его шансы в реванше с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в начале мая, и Бивол, будучи аутсайдером у букмекеров, одержал победу единогласным решением судей.

«Это был хороший поединок. Я присутствовал на нём и вёл трансляцию. Если говорить о решении судей, то они поступили правильно. Да, вопрос заключается в том, что множество раундов получились спорными, но я скажу, что победил правильный человек… И если говорить о реванше, то я скажу, что он [Бивол] побьёт его во второй раз», – сказал Джейкобс в интервью YouTube-каналу FightHype.