Инсайдер: бой Жозе Альдо и Мераба Двалишвили находится в разработке на UFC 278

Поединок бойцов легчайшего веса (до 61 кг): бразильца Жозе Альдо (3) и грузина Мераба Двалишвили (6) — находится в разработке, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

Ожидается, что поединок станет частью турнира UFC 278, который состоится 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США).

В своём последнем бою в декабре на турнире UFC on ESPN 31 Альдо, бывший обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), единогласным решением победил американца Роба Фонта. Двалишвили на UFC 266 в мае одолел техническим нокаутом во втором раунде бразильского экс-претендента Марлона Мораеса.

Напомним, турнир возглавит чемпионский реванш в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и лучшим бойцом организации вне зависимости от веса, нигерийцем Камару Усманом.