Стал известен следующий соперник Усмана Нурмагомедова

Бойцовская компания Bellator опубликовала кард турнира Bellator 283, который состоится 23 июля в городе Такома, штат Вашингтон, США.

Так, непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов встретится с американцем Кристофером Гонсалесом.

На счету 24-летнего Усмана Нурмагомедова 14 побед и ни одного поражения. Россиянин дебютировал в Bellator в сентябре 2020 года и с тех пор одержал три победы, две из которых – досрочные. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 в октябре Усман «задушил» в первом раунде финна Патрика Пиетелу (0-2 в Bellator).

30-летний Кристофер Гонсалес выступает в организации с мая 2019 года, одержал шесть побед и потерпел одно поражение. В своём последнем бою на Bellator 273 в январе он нокаутировал ветерана и соотечественника Саада Авада (12-10 в Bellator).