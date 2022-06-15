«Это не в последний раз». Тайсон Фьюри объяснил инцидент во Франции, когда он пнул такси

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался об инциденте с машиной такси, который произошёл с ним во Франции не так давно. Тайсон тогда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пнул автомобиль.
«Я развлекался, я был за границей и вёл себя как настоящий идиот, как и все мы. Как каждый идиот-британец за границей с парой бутылочек пива — вот что мы делаем. Ну кто из нас никогда не был в отпуске, не напивался и не вёл себя как настоящий придурок? Все, кого я знаю, делали это. Я не какой-то запрограммированный робот, которому дают понять, что говорить и что делать. Я уверен, что это будет не в последний раз, так же как это было не в первый раз», — приводит слова Фьюри Mirror со ссылкой на его выступление на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси:
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