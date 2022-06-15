Соннен – о возможном возвращении Макгрегора: этого не должно происходить

Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен критично высказался о возможном возвращении звёздного ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора в нынешнем году.

«Возвращение Конора Макгрегора может быть отложено до 2023 года. И это лучшее, что может случиться со спортом. Нам нужно, чтобы этого не произошло. Сейчас я всё объясню.

Как только я услышал об этом, то подумал: «Бог мой, если мы оттянем всё до 2023 года, то нам не придётся играть в угадайку. Не нужно будет метаться из стороны в сторону. Вы ведь понимаете, что так нам будет легче в этом году? Потому что есть Оливейра, который хочет драться с Макгрегором, Волкановски, который хочет драться с Макгрегором, и Генри Сехудо, готовый ради этого подняться в 155 фунтов», – приводит слова Соннена издание BJ Penn.