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Соннен – о возможном возвращении Макгрегора: этого не должно происходить

Соннен – о возможном возвращении Макгрегора: этого не должно происходить
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Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен критично высказался о возможном возвращении звёздного ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора в нынешнем году.

«Возвращение Конора Макгрегора может быть отложено до 2023 года. И это лучшее, что может случиться со спортом. Нам нужно, чтобы этого не произошло. Сейчас я всё объясню.

Как только я услышал об этом, то подумал: «Бог мой, если мы оттянем всё до 2023 года, то нам не придётся играть в угадайку. Не нужно будет метаться из стороны в сторону. Вы ведь понимаете, что так нам будет легче в этом году? Потому что есть Оливейра, который хочет драться с Макгрегором, Волкановски, который хочет драться с Макгрегором, и Генри Сехудо, готовый ради этого подняться в 155 фунтов», – приводит слова Соннена издание BJ Penn.

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