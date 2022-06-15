Фёдор Емельяненко высказался о шансах провести титульный бой в Bellator

Президент Союза ММА России и действующий боец Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах провести титульный бой.

«Это никуда не ушло, всё ещё обсуждается. Я надеюсь, что Бейдер (Райан – чемпион Bellator в тяжёлом весе. – Прим. «Чемпионата») согласится. Если же он откажется, значит, будет другой соперник. Списка нет, я никого не подбирал. Наверное, кто-то из первой пятёрки, но не Валентин (Молдавский – боец Fedor Team, претендент на титульный бой. – Прим. «Чемпионата»). Поживём, посмотрим», — сообщил журналистам Емельяненко.

Свой последний бой в Bellator Фёдор провёл 23 октября 2021 года. Тогда Последний император одержал уверенную победу, за 100 секунд нокаутировав Тима Джонсона.